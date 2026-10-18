У Манчестері комітет з нагляду та контролю Об’єднаної адміністрації Великого Манчестера (GMCA) перевірить позику на 55 млн фунтів стерлінгів трьом компаніям, які зрештою контролює власник футбольного клубу Manchester City шейх Мансур бін Заїд Аль Нахаян. Позики у 2017 році надали з фонду житлових проєктів, який діяв під управлінням GMCA за часів Енді Бернема на посаді мера Великого Манчестера, повідомляє The Guardian.

Позики для житлового проєкту

Фінансування призначалося для великого житлового проєкту Manchester Life, у межах якого планували збудувати 6 тисяч помешкань. У GMCA заявили, що позики повернули в повному обсязі. Водночас адміністрація не розкрила відсоткову ставку та не пояснила, чому компанії шейха Мансура відповідали критеріям для отримання такого фінансування.

Шейх Мансур бін Заїд Аль Нахаян також є віцепрезидентом і заступником прем’єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів. За даними Джона Ліча, фонд від 2015 року надав близько 1 млрд фунтів 50 різним забудовникам.

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Питання до процедури

Голова комітету Джон Ліч, депутат від Ліберальних демократів у Манчестері, заявив BBC, що процедуру схвалення позик раніше критикували за непрозорість. За його словами, комітет прагне пересвідчитися, що процес є прозорим.

Минулого тижня стало відомо, що Енді Бернем зустрічався з власниками Manchester City на стадіоні Etihad як гість клубу за кілька тижнів до схвалення позик. Згодом інформація про цю зустріч зникла з публічних записів. Після того як про неї стало відомо, прем’єр-міністр попросив GMCA провести ручну перевірку переліку зустрічей для забезпечення повної прозорості.

У GMCA зазначили, що рішення про надання позик ухвалювали публічно, а фонд був відкритий для всіх забудовників, які відповідали критеріям кредитування. За даними адміністрації, фонд сприяв будівництву 11 тисяч нових помешкань.

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