У Марокко сформували уряд на чолі з першою прем’єр-міністеркою — Anadolu Agency

У Марокко сформували новий уряд на чолі з Фатімою Захрою Ель-Мансурі — першою жінкою, яка обійняла посаду прем’єр-міністерки країни. Король Мухаммед VI прийняв членів кабінету та провів церемонію їхнього призначення в Королівському палаці в Рабаті, повідомляє Anadolu Agency.

Коаліція з чотирьох партій

Новий уряд сформувала коаліція з чотирьох політичних сил: Партії автентичності й сучасності, яку представляє Ель-Мансурі, партії «Істікляль», Соціалістичного союзу народних сил і Партії прогресу та соціалізму.

Ці партії оголосили про створення парламентської більшості після другого раунду консультацій щодо формування уряду, який розпочався 30 вересня. 29 вересня король доручив Ель-Мансурі сформувати кабінет після того, як її Партія автентичності й сучасності посіла перше місце на виборах 23 вересня, здобувши 97 місць.

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Склад нового кабінету

До складу уряду увійшли 32 члени, зокрема міністри та міністри-делегати. Сім посад у кабінеті обійняли жінки, включно з прем’єр-міністеркою; у попередньому уряді Азіза Ахнуша було шість жінок.

Посади зберегли міністр внутрішніх справ Абдельуафі Лафтіт, міністр закордонних справ Нассер Буріта, міністр юстиції Абделлатіф Уахбі та міністр ісламських справ і вакфів Ахмед Туфік. У новому кабінеті також створили Міністерство штучного інтелекту, цифрової трансформації та адміністративної реформи, яке очолив Ахмед Рахху.

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