У Марокко відкрили музей єврейської культури за державні кошти — Jerusalem Post

У місті Фес у Марокко відкрили Музей марокканської єврейської культури, створення якого профінансували державним коштом. Це перший випадок, коли арабо-мусульманська країна виділила публічні кошти на заснування музею, повністю присвяченого єврейській культурі, повідомляє Jerusalem Post.

Експозиція на 1700 квадратних метрах

За даними Національного фонду музеїв Марокко, музей займає 1700 квадратних метрів і представляє історію єврейського життя та юдаїзму в країні. До колекції увійшли ритуальні й побутові предмети, археологічні, етнографічні та мистецькі артефакти, архівні матеріали, рідкісні рукописи, ремісничі вироби, а також традиції, практики та свідчення, пов’язані з 2500-річною історією євреїв Марокко.

Виставкові зали розповідають про синагоги, школи івриту та рабинські суди, а також про традиції, пов’язані з народженням дітей, бар-міцвою, весіллями, похованнями та релігійними святами. Серед експонатів — сувої Тори, молитовні покривала, шлюбні контракти, крісла для обрізання, весільні костюми та ювелірні вироби.

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Ремесла та освітні простори

Окрема частина експозиції присвячена традиційним ремеслам: тут відтворили майстерню ювеліра, представили інструменти, срібні прикраси, текстиль, регіональний одяг і музичні інструменти. Колекції доповнюють аудіовізуальні та цифрові інсталяції, а для дітей і шкільних груп передбачили простори для освітніх занять.

На фасаді будівлі розмістили латунний напис чотирма мовами: арабською, амазигською, івритом і французькою. До проєктування музею залучили марокканську єврейську громаду, зокрема Сержа Бердуго — засновника Фонду марокканської єврейської культурної спадщини.

Будівництво музею започаткував король Мухаммед VI під час візиту до Феса у квітні 2019 року в межах програми відновлення та популяризації старої медини. Роботи завершили у березні 2023 року.

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