У Мексиці через негоду загинули щонайменше 5 людей — Euronews

У Мексиці через сильні зливи, вітер, повені та зсуви, спричинені кількома погодними системами, загинули щонайменше п’ятеро людей. У штатах Нижня Каліфорнія та Герреро рятувальники також розшукують шістьох зниклих безвісти, повідомляє Euronews.

Пошуки в Нижній Каліфорнії

У прибережному місті Енсенада повені змивали автомобілі та пошкоджували будинки. За даними влади, внаслідок посттропічного циклону Рейчел загинули чотири людини: 13-річна дівчина, дві жінки та чотирирічний хлопчик.

Ще шестеро людей вважаються зниклими безвісти: четверо — в Енсенаді, двоє — у Сан-Феліпе. Через зсуви та розливи річок частина населених пунктів залишилася відрізаною.

Мексиканські військові гелікоптерами евакуювали з ранчо в Енсенаді 32 людей, які опинилися в пастці. Серед врятованих були 22 іноземці. За даними влади, у групі також були громадяни Німеччини та США, а також кілька місіонерів.

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Губернаторка Нижньої Каліфорнії Марина дель Пілар Авіла заявила, що для допомоги постраждалим і реагування на надзвичайну ситуацію залучили приблизно 14 тисяч федеральних і штатних працівників.

Ураган Саймон загрожує новими повенями

На тихоокеанському узбережжі Мексики ураган Саймон другої категорії приніс сильний вітер і зливи. Його центр залишався над океаном, однак зовнішні смуги урагану вдарили по районах між горами Сьєрра-Мадре та Тихим океаном поблизу Пуерто-Вальярти.

У штаті Герреро стихія повалила дерева й лінії електропередач, заблокувала дороги та затопила будинки, зокрема в портовому місті Акапулько. У Чильпансінго, столиці штату, загинув 71-річний чоловік після обвалу стіни.

Національний центр США зі спостереження за ураганами попередив про ризик небезпечних для життя повеней і зсувів перед можливим виходом Саймона на суходіл у п’ятницю. У Пуерто-Вальярті після послаблення дощів деякі магазини відновили роботу, однак міжнародний аеропорт призупинив роботу до ранку вівторка.

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