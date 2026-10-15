У Мексиці працівники IMSS протестують через зарплати й нестачу ліків — Mexico News Daily

Тисячі працівників Мексиканського інституту соціального страхування (IMSS) вийшли на протести в Мехіко та інших містах Мексики. Медики, медсестри, санітари, соціальні працівники й адміністративний персонал вимагають вищих зарплат, поліпшення умов праці, більшого фінансування системи охорони здоров’я та стабільного постачання ліків і медичних виробів, повідомляє Mexico News Daily.

У столиці близько 7 тисяч людей взяли участь у марші від Національного медичного центру Siglo XXI до офісів IMSS на проспекті Пасео-де-ла-Реформа. Акції також відбулися практично в усіх штатах країни, зокрема в Монтерреї, Гвадалахарі, Тіхуані, Леоні та Мериді. До учасників долучилися деякі бенефіціари IMSS і представники інших профспілок.

Вимоги щодо зарплат і ресурсів

Працівники відкинули пропозицію підвищити зарплату на 2,9% із додатковим збільшенням виплат на 3,9%. Вони домагаються 10-відсоткового підвищення базової зарплати. Також протестувальники вимагають забезпечити лікарні та клініки ліками й медичними матеріалами, найняти більше персоналу та спрямовувати на охорону здоров’я кошти на рівні 7% ВВП.

Серед інших вимог — гарантії трудових прав, право публічно говорити про проблеми в медзакладах, зміни до пенсійної системи, модернізація інфраструктури IMSS та законодавчі зміни для підтримання фінансової життєздатності установи.

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Скарги на дефіцит і перевантаження

Учасники протестів заявляли про тривалий дефіцит базових матеріалів і нестачу працівників. Медсестра з лікарні №30 у районі Істакалько розповіла газеті La Jornada, що працівників, які перебувають у відпустці чи на лікарняному, не замінюють. Студент медсестринства Хосе, який працює в лікарні №32 у районі Койоакан, заявив про брак шприців, медичного спирту та підгузків.

Медсестра з Халіско Амеріка Барраган зазначила, що перевантажені лікарні та вимога обслуговувати більше пацієнтів за коротший час позначаються як на роботі медиків, так і на якості та своєчасності допомоги.

Реакція влади

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що законні вимоги працівників опрацьовують, хоча вона не погодилася з оцінкою ситуації як кризи системи охорони здоров’я. За її словами, директор IMSS Зое Робледо має підготувати план дій для оперативного реагування на вимоги персоналу.

Працівники також закликають до відставки або звільнення голови Національної профспілки працівників соціального страхування Рафаеля Олівоса Ернандеса. Вони звинувачують його в тиску щодо схвалення запропонованого підвищення зарплати та порушенні профспілкових статутів. Частина протестувальників вимагала звільнення й очільника IMSS Зое Робледо.

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