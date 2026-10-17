У Мексиці трьох чоловіків засудили до 158 років ув’язнення — ABC News Australia

У Мексиці трьох чоловіків засудили до 158 років і дев’яти місяців позбавлення волі кожного за вбивство австралійських братів Джейка й Каллума Робінсонів та їхнього друга Картера Роуда. Вирок стосується злочину, скоєного у 2024 році.

Засуджені у справі

Як повідомляє ABC News, засудженими є Хесус Херардо, відомий як Ель Кекас, Ірінео Франсіско та Анхель Хесус. Їхні повні імена не розкривають із юридичних причин.

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Серфінгова поїздка

Минулого тижня всіх трьох визнали винними у вбивстві за обтяжувальних обставин та кількох пов’язаних із ним злочинах. Джейк і Каллум Робінсони та Картер Роуд загинули під час серфінгової поїздки в мексиканському регіоні Нижня Каліфорнія на узбережжі Тихого океану у квітні 2024 року. На час убивства вони перебували в кемпінгу.

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