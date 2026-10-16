У Мексиці виявили найдавнішу в країні сонячну обсерваторію — Mexico News Daily

У муніципалітеті Тетелес-де-Авіла-Кастільйо в регіоні Сьєрра-Норте в Пуеблі, Мексика, археологи виявили доіспанський комплекс, який використовували як сонячну астрономічну обсерваторію. Дослідження Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) датують комплекс понад 2,5 тисячі років тому та називають його найдавнішою обсерваторією такого типу в країні, повідомляє Mexico News Daily.

Комплекс Grupo E

Монументальний комплекс «Grupo E», також відомий як Тетеліхтік, складається з чотирикутного двору та платформ на східному і західному краях. Східна платформа має приблизно 90 метрів завдовжки з півдня на північ і 40 метрів завширшки зі сходу на захід. Західна споруда, що була пунктом спостереження, менша: 46 на 27 метрів.

Дослідники підтвердили, що первісне планування поселення й орієнтація його пірамідальних споруд ґрунтувалися на знаннях про небесні тіла. Археолог Альберто Дієс Барросо назвав Тетеліхтік прикладом доіспанського міського планування, сформованого спостереженнями за навколишнім ландшафтом, гірськими вершинами та астрономічним горизонтом.

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Сонячний календар і спостереження

Видовжена східна платформа не позначала дні рівнодення у своєму центрі. За словами Дієса, її могли використовувати для визначення початку доіспанського мезоамериканського календаря в лютому та періоду збору врожаю в жовтні. Водночас із передньої частини платформи можна було простежувати рух сонця на світанку в дні рівнодень і сонцестоянь.

В INAH зазначили, що це перше відкриття такого типу за межами регіону майя. Комплекс порівнюють з обсерваторією в Уашактуні в Петені, Гватемала, яка вважається зразком давньомайянських астрономічних комплексів. Обидві споруди відносять до середнього докласичного періоду 1200–400 років до нашої ери, хоча комплекс в Уашактуні приблизно удвічі більший.

Археологи вважають, що знахідка може допомогти дослідити культурні зв’язки між уастеками та майя на ранніх етапах заселення Сьєрра-Норте. Обсерваторія також дає підстави припускати, що присутність майя в районі Тетелеса могла сягати близько 3 тисяч років тому.

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