У Мексиці затримали експрокурора штату Чіуауа у справі про держзраду — Mexico News Daily

У Мексиці колишнього прокурора штату Чіуауа Сесара Хаурегі взяли під федеральну варту за обвинуваченням у державній зраді. Справу пов’язують із твердженнями про ймовірну участь співробітників Центрального розвідувального управління США у рейді проти нарколабораторії в штаті Чіуауа без відома або дозволу мексиканського уряду.

Як повідомляє Mexico News Daily, агенти Федеральної прокуратури Мексики затримали Хаурегі в місті Чіуауа в неділю ввечері після його появи в суді штату. На рівні штату йому висунули обвинувачення в незаконному здійсненні державних повноважень і змові посадовців.

Федеральне провадження

У суботу Хаурегі затримали за обвинуваченнями штату та федеральним обвинуваченням. У неділю суддя вирішив не залишати його під вартою до суду за обвинуваченнями штату, однак того ж вечора федеральні агенти знову затримали колишнього посадовця у справі про держзраду. У понеділок його літаком доправили до Толуки, а потім перевели до федеральної в’язниці Альтіплано.

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Федеральна прокурорка Ернестина Годой заявила, що розслідування вказує на можливу причетність Хаурегі до допуску іноземців до діяльності на мексиканській території без дозволу та до виконання функцій, що належать винятково федеральним силам. За її словами, він також нібито приховав інформацію від федеральних органів. У разі обвинувального вироку за держзраду Хаурегі може загрожувати від п’яти до 40 років ув’язнення.

Рейд у Сьєрра-Тараумарі

Обвинувачення пов’язані з рейдом проти нарколабораторії, який у квітні провело Слідче агентство штату Чіуауа в муніципалітеті Морелос у гірському районі Сьєрра-Тараумара. За повідомленням видання, у рейді нібито брали участь четверо співробітників ЦРУ. Після операції в автомобільній аварії загинули двоє агентів ЦРУ та двоє працівників поліції штату, зокрема керівник Слідчого агентства.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум назвала операцію дуже безвідповідальною. Вона заявила, що влада штату не має повноважень ліквідовувати нарколабораторії, а наземні операції за участю іноземних агентств не дозволені. Шейнбаум також наголосила, що посадовці штату не поінформували федеральну владу про операцію. За її словами, наразі Федеральна прокуратура не має доказів, які б пов’язували губернаторку Чіуауа Мару Кампос із нібито наданим дозволом на участь представників ЦРУ.

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