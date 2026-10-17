У Мексиці затримали інженера, який будував тунелі для переправлення наркотиків до США

У мексиканському Запопані в Халіско федеральні сили затримали Луїса Мануеля «N», відомого як Ель Інхеньєро. Мексиканська влада підозрює його у проєктуванні та будівництві тунелів, призначених для переправлення наркотиків картелем «Халіско нового покоління» (CJNG) до Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Rio Times.

Затримання у Халіско

За даними федерального Кабінету безпеки Мексики, операцію провели армія та Національна гвардія після розвідувальної роботи військових. Під час затримання, як стверджує влада, вилучили зброю, наркотики та автомобіль. Затриманого передали до прокуратури в Гвадалахарі, де мають визначити його процесуальний статус.

Мексиканські органи безпеки заявляють, що Ель Інхеньєро працював переважно в районі Тіхуани та нібито безпосередньо підпорядковувався Хуану Карлосу Валенсії Гонсалесу, відомому як Ель 03 або Ель Пелон. Його називають нинішнім керівником CJNG.

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Обвинувачення у США

За повідомленням мексиканського Кабінету безпеки, чоловіка також обвинувачують у Сан-Дієго, штат Каліфорнія, у змові з метою незаконного обігу наркотиків. Передавання затриманого американській стороні не оголошували.

Мексиканська влада, на яку посилається видання, повідомляє, що з 2006 року вздовж кордону Каліфорнії виявили близько 20 тунелів, більшість із них — у промисловій зоні Отай. У США CJNG внесено до переліку іноземних терористичних організацій. Державний департамент США пропонує до 25 млн доларів винагороди за інформацію, що приведе до арешту або засудження Валенсії Гонсалеса.

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