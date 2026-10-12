У Мексиці затримали ймовірного лідера Mara 18 Ель Кабра — The Rio Times

У мексиканському місті Вільяермоса, столиці штату Табаско, затримали Оскара Аріеля «N», відомого як Ель Кабра. Влада вважає його ймовірним лідером угруповання Mara 18, також відомого як Barrio 18. Про затримання 12 жовтня 2026 року повідомив федеральний секретар безпеки Омар Гарсія Харфуч, пише The Rio Times.

Спільна операція силовиків

Затримання провели під час спільної операції федеральних і органів влади штату Табаско. У ній брали участь ВМС Мексики, Міністерство оборони, Національна гвардія, федеральний Секретаріат безпеки і захисту громадян та влада Табаско.

Гарсія Харфуч подякував уряду Сальвадору за передану Мексиці інформацію, а також губернатору Табаско Хав’єру Маю за співпрацю. Прізвище затриманого не розкрили: літера «N» у повідомленнях означає, що його не оприлюднили.

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Розшук за запитом Сальвадору

Сальвадор розшукує Ель Кабра у межах міжнародного ордера. За даними влади, його підозрюють у причетності щонайменше до 15 убивств, сексуальних злочинів і дрібному збуті наркотиків. Ці звинувачення не були перевірені судом.

За інформацією видання, після затримання чоловіка передали компетентному прокурору для подальших юридичних процедур. Водночас влада не уточнила точну дату затримання та не деталізувала подальші кроки щодо можливої екстрадиції. Mara 18 має коріння в Лос-Анджелесі й згодом поширилася країнами Центральної Америки.

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