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У Мексиці затримали Фаусто Ісідро Мезу Флореса, відомого під прізвиськом «Ель Чапо Ісідро». Він очолює одну з фракцій колишнього картелю Сіналоа та входив до десятки найбільш розшукуваних злочинців Федерального бюро розслідувань США (ФБР).

За інформацією джерел видання, наближених до мексиканського Кабінету з питань безпеки, операцію із затримання провели у п’ятницю, 20 листопада, у місті Гуасаве на півночі штату Сіналоа. Керівництво операцією здійснювали військові.

Затримання супроводжувалося сутичками та перестрілками між федеральними силами безпеки й імовірними учасниками злочинного угруповання. У регіоні також зафіксували блокування доріг, пожежі та польоти військових вертольотів.

Noche violenta en Guasave, Sinaloa Una agresión contra fuerzas federales desató un fuerte despliegue de seguridad en la zona. Se reportaron persecuciones y detonaciones de arma de fuego, mientras habitantes vivieron horas de incertidumbre. https://t.co/kPhF7ol5DR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Фаусто Ісідро Меза Флорес був одним із пріоритетних об’єктів розшуку мексиканської влади та американського ФБР. Його внесли до списку десяти найбільш розшукуваних злочинців бюро. За інформацію, яка допомогла б затримати наркобарона, США пропонували винагороду в розмірі 5 млн доларів.

Меза Флорес мав опорні пункти в Гуасаве, Лос-Мочісі та кількох населених пунктах гірської місцевості, зокрема в Бадірагуато. Його вважали одним із головних експортерів наркотиків зі штату Сіналоа.

¡Momentos de tensión en el estadio de béisbol! Circulan videos de lo ocurrido durante el juego de los Algodoneros, en medio de la violencia que se vivió en la zona. Las imágenes muestran la preocupación de los asistentes. https://t.co/se1E5WzS8g https://t.co/WdeidPdCoE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

За останні роки вплив наркобарона зріс на тлі протистояння двох інших великих угруповань картелю – сімей Гусмана та Замбади. Їхні представники, сини наркобарона Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана та Ісмаеля «Ель Майо» Замбади, уже близько двох років ведуть між собою війну.

Поки ці угруповання були зосереджені на боротьбі одне з одним, Меза Флорес розширював власний вплив у кримінальному бізнесі регіону. На початку року джерела, наближені до мексиканського Кабінету з питань безпеки, повідомляли El País, що він експортує більше наркотиків, ніж інші угруповання.

GUERRA EN GUASAVE AHORA Helicópteros disparando contra camionetas blindadas. Fuertes balaceras en Guasavito, malecón y centro. Vehículos quemados. Mientras en la mañanera hablan de “paz” y menos homicidios, la gente de Guasave se esconde. ¿Esta es la estrategia de seguridad? Video — Héctor Ponce (@HectorPonce99) November 21, 2026

Про масштаби його діяльності свідчить одне з найбільших вилучень фентанілу в історії Мексики. Наприкінці 2024 року Військово-морські сили країни виявили в Гуасаве понад одну тонну цього наркотику.

Затримання наркобарона спричинило паніку в різних районах штату Сіналоа. У соціальних мережах поширювали відео з палаючими вантажівками та військовими вертольотами, які літали над містом.

Через звуки пострілів довелося зупинити бейсбольний матч. Глядачі почали залишати трибуни та ховатися в проходах стадіону. На іншому відео місцевий репортер розповідав про хаос у місті, перебуваючи між двома автомобілями під час перестрілки.

Міністерство громадської безпеки штату Сіналоа повідомило про напад на федеральних співробітників у муніципалітеті Гуасаве. Відомство закликало жителів залишатися в безпечних місцях і не користуватися кількома автомагістралями через блокування руху.

Зокрема, попередження стосувалися траси «Ла Костер», яка веде від столиці штату Куліакана на північ, а також району міста Лос-Мочіс. Обмеження запровадили й на автомагістралі «Лібре», де блокади зафіксували в обох напрямках.

Тимчасова губернаторка Сіналоа Грасіела Домінгес підтвердила, що федеральні сили проводять операцію в центрально-північній частині штату.

Вона закликала жителів шукати безпечні місця та пообіцяла інформувати населення про подальший розвиток ситуації.

Про це повідомляє видання El País.

Нагадаємо, Франція під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Парижі 9–10 листопада офіційно запустила міжнародну мережу для протидії маршрутам наркотрафіку через морські порти. Ініціатива, яку підтримують країни G7, охоплює 14 портів і має посилити обмін розвідувальною інформацією та координацію між митними, портовими й правоохоронними структурами.

У Гдині та Румі в Польщі поліцейські ліквідували дві нелегальні лабораторії амфетаміну. Під час операції вилучили рідкий амфетамін, лабораторне обладнання та хімічні речовини загальною оціночною вартістю на чорному ринку понад 1,6 млн злотих. Двох чоловіків затримали, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

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