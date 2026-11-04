У Меріленді прогнозують схвалення поправки щодо конгресових округів — The Hill

У штаті Меріленд, США, виборці, за прогнозом Decision Desk HQ, підтримали конституційну поправку Question 3, що змінює правила формування виборчих округів для законодавчих зборів штату та Палати представників США. За даними The Hill, за поправку проголосували 59,65% виборців, проти — 40,35%, коли було опрацьовано 94% голосів.

Окремі вимоги до округів

Question 3 встановлює різні вимоги до формування округів для законодавчого органу штату та для виборів до федеральної Палати представників. Законодавчі округи Меріленду мають бути компактними й суміжними. Водночас ініціатива не встановлює критеріїв визначення меж конгресових округів.

Поправка також надає Генеральній асамблеї Меріленду повноваження передати Верховному суду Меріленду первинну юрисдикцію для розгляду плану поділу штату на конгресові виборчі округи.

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Попередні спроби перегляду меж

Нині делегація Меріленду в Палаті представників США складається із семи демократів та одного республіканця — Енді Гарріса. Раніше цього року демократи штату намагалися переглянути межі конгресових округів у відповідь на перерозподіл округів, який республіканці просували в Техасі та Міссурі.

Голова Сенату Меріленду Білл Фергюсон раніше заблокував спробу своєї партії ухвалити нову схему округів до виборів 2026 року. Він побоювався повторення ситуації 2022 року, коли суди скасували схему, що мала забезпечити демократам усі вісім місць штату в Палаті представників. У травні Фергюсон заявив, що готовий підтримати винесення конституційної поправки на голосування виборців.

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