У Meta знали про обмеження Instagram-акаунтів Лули — The Rio Times

У Бразилії внутрішні повідомлення Meta свідчать, що працівники компанії знали про обмеження, які могли зашкодити Instagram-акаунтам президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Про це з посиланням на матеріал Folha de S.Paulo повідомляє The Rio Times.

За даними видання, команда Лули з 9 жовтня майже 24 години не могла просувати вже опубліковані дописи в Instagram. У виборчій кампанії президента заявили, що через це рекламу не побачили приблизно 1,3 млн людей.

Внутрішні повідомлення Meta

Як пише Folha de S.Paulo, співробітники Meta зауважили, що акаунт Лули виглядав обмеженим порівняно з акаунтом його суперника Флавіу Болсонару, сенатора від Ріо-де-Жанейро. За інформацією ND Mais, працівники також звернули увагу на небажані рекомендації в Instagram і WhatsApp профілів, пов’язаних із Болсонару.

Профіль Лули, за даними тих самих повідомлень, мав труднощі з появою в пошуку. Вищий виборчий суд Бразилії забороняє автоматичні рекомендації профілів кандидатів.

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Позиція Meta і рішення суду

Meta відкинула звинувачення у втручанні у вибори, назвавши їх такими, що не підтверджені фактами. Компанія пояснила проблеми технічними збоями, які, за її словами, зачепили обидві кампанії.

У поданні до виборчого суду від 14 жовтня Meta визнала, що 23 вересня помилково призупинила рекламний акаунт Лули через помилку в автоматизованій системі виявлення шахрайства. За даними The Rio Times, доступ відновили приблизно за годину.

Цього тижня представник Вищого виборчого суду Марку Ауреліу Белліззе зобов’язав Meta забезпечити однакове ставлення до обох учасників другого туру — Лули та Флавіу Болсонару. За невиконання рішення компанії загрожує штраф у 500 тис. реалів на день. Суд наразі не встановив, що Meta навмисно маніпулювала охопленням кандидатів.

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