Понад 37 мільйонів жителів М’янми — 68% населення — живуть у багатовимірній бідності або перебувають під ризиком потрапити до неї. Про це йдеться у новому звіті Програми розвитку ООН, повідомляє UN News.

Дослідження «Шари позбавлення: багатовимірна бідність у М’янмі» оцінює не лише доходи населення, а й доступ людей до медичних послуг, житла, чистої води, санітарії та інших базових послуг. Дефіцити у сферах охорони здоров’я та умов життя становлять понад 80% багатовимірної бідності, особливо в районах, що постраждали від конфлікту.

Виснаження ресурсів родин

У ПРООН зазначили, що родини поступово втрачають ресурси, які раніше допомагали їм переживати потрясіння: заощадження, стабільні джерела доходу, доступ до послуг і мережі соціальної підтримки. Країна переживає макроекономічну нестабільність, повторювані стихійні лиха та наслідки руйнівного землетрусу в березні 2025 року.

Регіональний директор ПРООН для Азії та Тихоокеанського регіону Канні Вігнараджа заявив, що масштаби бідності підривають людський розвиток країни. За його словами, війна, що триває після захоплення влади військовими у лютому 2021 року, призводить до втрат для всього населення.

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Нерівність між регіонами

Найгостріша ситуація склалася у штаті Ракхайн на заході М’янми: понад дві третини його жителів є багатовимірно бідними, а майже третина — у стані тяжкої бідності. Водночас дані щодо деяких груп без громадянства та переміщених осіб, зокрема етнічних рохінджа, можуть бути заниженими через обмеження збору інформації телефоном.

Звіт також заперечує уявлення про переважно сільський характер бідності. Хоча в регіоні Янгон її рівень нижчий, ніж у багатьох охоплених конфліктом штатах, там проживає одна з найбільших кількостей людей у багатовимірній бідності через вразливість міських і приміських домогосподарств.

Кліматичні ризики та відтік молоді

Приблизно кожне п’яте домогосподарство в М’янмі стикається з кліматичними ризиками, серед яких повені, циклони, посухи та зсуви. Станом на кінець серпня від повеней постраждали близько 600 тисяч людей. Ситуацію також ускладнюють зростання цін на пальне, інфляція та подорожчання продуктів.

Щонайменше мільйон молодих людей міг виїхати з М’янми від 2021 року. У ПРООН назвали це однією з найбільших втрат людського капіталу в новітній історії країни, яка відбувається на тлі старіння населення. Майже половина домогосподарств, що залежать від випадкової праці, живуть у багатовимірній бідності.

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