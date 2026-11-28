Щонайменше 21 людина, серед яких п’ятеро дітей, загинула внаслідок авіаудару збройних сил М’янми по будинку, де відбувалося весілля, у населеному пункті Моб’є на сході країни. Ще понад 40 людей зазнали поранень, повідомляє RMF24 з посиланням на AFP.

Кількість загиблих зросла

Працівник фонду Nway Oo Yaung Chi, який допомагає людям, переміщеним через громадянську війну в М’янмі, підтвердив AFP інформацію про 21 загиблого. Раніше агентство з посиланням на свідка рятувальної операції повідомляло про 17 жертв.

Очевидець розповів AFP, що почув неподалік звук літака, а після вибуху побачив густий дим над місцем удару. Агентство зазначило, що на цьому етапі не могло незалежно перевірити фотографії та свідчення очевидця.

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Повідомлення про напад у регіоні Магвей

За даними Reuters, у четвер у населеному пункті Сінбаунгве в регіоні Магвей унаслідок дій урядових сил загинули щонайменше 30 людей. Агентство послалося на свідків і опозиційний Уряд національної єдності М’янми. За цими даними, цілями були школа та монастир, де на момент бомбардування відбувалася релігійна церемонія.

Опозиційний уряд заявив, що під час цього нападу застосували авіабомби, 14 артилерійських снарядів і сім дронів-камікадзе. За його підрахунками, від 1 лютого 2021 року до кінця жовтня 2026 року урядові сили здійснили 15 327 авіаударів, унаслідок яких загинули 6467 цивільних. У М’янмі з 2021 року триває громадянська війна, що почалася після військового перевороту та усунення від влади Аун Сан Су Чжі.

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