У Мілані під час протестів поранено щонайменше 24 людини — Interia

У Мілані, Італія, протести проти високої вартості життя переросли в сутички молодих людей із поліцією. Щонайменше четверо правоохоронців і 20 учасників протесту зазнали поранень, а понад 50 молодих людей затримали. Про це повідомляє Interia з посиланням на італійське агентство ANSA та газету Corriere della Sera.

Сутички на площі Дуомо

За даними ANSA, мирна акція в Мілані переросла в заворушення на площі Дуомо. Агентство повідомило, що сотні дуже молодих людей, одягнених у чорне, кидали в бік поліції петарди, бар’єри та пляшки. Під час сутичок також використовували каміння.

Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Як повідомила Corriere della Sera, у заворушеннях у Мілані загалом брали участь близько 500 осіб. Половина затриманих, за наявною інформацією, є неповнолітніми.

ANSA з посиланням на поліцію зазначила, що до центральної частини міста прибували молоді люди з передмість, околиць Мілана та інших провінцій. За даними агентства, вони діяли невеликими групами без єдиної координації, а згодом перебрали контроль над основною демонстрацією проти високих цін на продукти харчування та паливо.

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Реакція влади та інциденти в інших містах

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що демонстрації є правом громадян, однак підпали та руйнування міст таким правом не є. Вона також закликала опозицію однозначно засудити насильство.

Мер Мілана Джузеппе Сала сказав, що причини протесту були зрозумілими, але насильство щодо правоохоронців і значні руйнування в місті не можна виправдати.

Сутички між протестувальниками та поліцією також відбулися в Турині, Болоньї та Бергамо. У Болоньї біля залізничного вокзалу група замаскованих підлітків відокремилася від ходи та почала кидати в силовиків димові шашки, скляні пляшки, бар’єри й каміння. У Турині, за повідомленнями медіа, атакували книгарню Feltrinelli на вокзалі Порта-Нуова.

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