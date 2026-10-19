У Мілані після протестів затримали 271 людину — Jerusalem Post

У Мілані, Італія, поліція затримала 271 молоду людину після недільніх протестів проти стану державних послуг і зростання вартості життя. Під час заворушень демонстранти вступали в сутички з правоохоронцями, грабували магазини та пошкоджували майно, повідомляє Jerusalem Post.

Сутички в центрі міста

За даними поліції, кілька сотень протестувальників у капюшонах підпалювали сміттєві контейнери в центрі Мілана. Правоохоронці у спорядженні для розгону заворушень застосували сльозогінний газ і водомети.

Телевізійні кадри зафіксували пограбування спортивних магазинів Decathlon і Arc'teryx, а також магазину телефонів Vodafone.

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Затримання та попередні протести

Із тих, кого доправили до відділків поліції, 32 людини заарештували. Серед них — 23 неповнолітні та 13 іноземців. Ще про 28 осіб правоохоронці поінформували судові органи.

У суботу подібні сутички сталися в кількох містах півночі Італії, зокрема в Мілані, Болоньї, Брешії, Бергамо та Турині. За даними поліційного звіту, тоді заарештували 28 протестувальників. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні засудила насильство та оголосила про урядову зустріч у понеділок для обговорення ситуації.

Заворушення в Італії відбулися на тлі протестів у сусідній Франції, де в суботу сотні тисяч людей вийшли на вулиці через зростання вартості життя та погіршення державних послуг.

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