У Мілані затримали 22-річного підозрюваного в підготовці нападів — ANSA English

29 жовтня у районі Мілана в Італії карабінери затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці нападів на синагогу та ісламське місце поклоніння. Про це у четвер повідомило ANSA English.

Ймовірна підготовка нападів

За даними карабінерів, підозрюваний нібито до найдрібніших деталей спланував, як збирати вибухові пристрої та модифікувати вогнепальну зброю. За версією поліції, ці дії були частиною підготовки нападів на синагогу та ісламське місце поклоніння.

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Матеріали на пристроях

Правоохоронці також повідомили про вміст електронних пристроїв чоловіка. На них, за інформацією поліції, виявили матеріали супремасистського, ксенофобського змісту та матеріали, що заперечують Голокост.

ANSA передало ці відомості з посиланням на карабінерів. Тому інформація про можливі атаки, планування та вміст пристроїв є даними правоохоронців щодо підозри, а не встановленою виною затриманого.

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