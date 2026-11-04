У Міннесоті прогнозують перемогу Пеггі Фланаган на виборах до Сенату США — The Hill

Віцегубернаторці Міннесоти Пеггі Фланаган від Демократичної партії прогнозують перемогу на виборах до Сенату США від цього штату. Як повідомляє The Hill, такий прогноз оприлюднила Decision Desk HQ; суперницею Фланаган була кандидатка від Республіканської партії Мішель Тафоя.

Попередні результати

За даними Decision Desk HQ, Фланаган прогнозували майже 55% підтримки за наявних результатів щодо трохи менш ніж 70% голосів. Якщо прогноз підтвердиться, вона замінить сенаторку-демократку Тіну Сміт, яка залишає посаду.

Фланаган обіймає посаду віцегубернаторки Міннесоти з 2019 року. Напередодні дня голосування вона зберігала невелику перевагу в опитуваннях.

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Критика та програма

Під час кампанії Тафоя пов’язувала Фланаган із масштабною справою про шахрайство, яка розгорталася в період її роботи в адміністрації губернатора Міннесоти Тіма Волза. На жовтневих дебатах Фланаган погодилася з оцінкою Волза, що для припинення схеми слід було раніше зробити більше. За словами прокурорів, унаслідок цієї схеми могли викрасти до 9 млрд доларів.

Волз відмовився від участі у виборах губернатора на тлі посиленої уваги до його дій у цій справі. У своїй кампанії Фланаган підтримувала Medicare for All, загальний доступ до догляду за дітьми, підвищення мінімальної зарплати та розширення медичного забезпечення ветеранів. Вона також критикувала мита президента Дональда Трампа проти Канади, закликала ліквідувати Службу імміграційного та митного контролю США та припинити політику масових депортацій адміністрації Трампа.

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