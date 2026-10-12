У Міннесоті проводять тренінги для захисту дільниць перед виборами — CBC World

У штаті Міннесота, США, громадські організації проводять тренінги для мешканців, які готуються реагувати на можливі спроби перешкодити голосуванню під час проміжних виборів 3 листопада. Учасників навчають створювати мережі зв’язку у своїх районах і діяти у разі поширення неправдивої інформації про правила голосування або появи федеральних офіцерів на дільницях, повідомляє CBC.

Наслідки операції ICE

Тренінги відбуваються приблизно через дев’ять місяців після Operation Metro Surge — масштабної імміграційної операції адміністрації президента США Дональда Трампа. За даними CBC, до Міннесоти прибули близько 3 тисяч федеральних імміграційних офіцерів, які затримали приблизно 4 тисячі людей. Під час операції вони також стикалися з місцевими жителями, які намагалися їм протидіяти.

У січні федеральні офіцери з різницею у кілька тижнів застрелили двох громадян США — Рене Гуд та Алекса Претті. CBC повідомляє, що згодом це призвело до усунення з посад двох високопоставлених посадовців у сфері імміграції: очільниці Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем і командувача Прикордонного патруля Грегорі Бовіно.

Під час операції жителі Міннеаполіса документували рейди ICE на телефони, використовували свистки для попередження сусідів, перекривали рух транспорту, щоб уповільнити офіцерів, а також створювали зашифровані групові чати.

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Побоювання щодо втручання у голосування

Державний секретар Міннесоти Стів Саймон заявив, що раніше не мусив серйозно готуватися до сценарію, за якого федеральний уряд може втрутитися у свободу голосування. Він проводить зустрічі з колегами з інших штатів, щоб розглянути можливі варіанти розвитку подій.

Адміністрація Трампа намагалася запровадити обмеження для голосування поштою, однак Верховний суд їх скасував. Президент також не виключав направлення до виборчих дільниць федеральних офіцерів, зокрема працівників ФБР та ICE.

Вплив на сенатську кампанію

Політолог Університету Міннесоти Ларрі Джейкобс вважає, що штат може відіграти важливу роль у боротьбі за контроль над Сенатом. За його словами, перегони між кандидаткою від Республіканської партії Мікеле Тафоєю та віцегубернаторкою штату, демократкою Пеггі Фланаган, залишаються конкурентними.

Джейкобс припустив, що імміграційна політика та Operation Metro Surge можуть вплинути на мобілізацію виборців із громад, яких торкнулися рейди. Зокрема, Міннесота має найбільшу сомалійську громаду у США, а її представники традиційно активно беруть участь у виборах.

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