Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Вночі повітряний простір Польщі було порушено російським безпілотним літальним апаратом. За словами заступника міністра оборони, дрон перебував над Польщею дуже недовго.

«Його спостерігали з самого початку. Я розмовляв з Оперативним командуванням збройних сил, і збройні сили не прийняли рішення про збиття, оскільки не хотіли ризикувати втратами та шкодою серед цивільного населення», — визнав Павел Залевський.

«Важко уявити, що це було випадково. Ми припускаємо, що це була навмисна дія», — додав він.

Залевський запевнив, що якби дрон становив будь-яку загрозу, його «звісно, збили б».

За ним стежили, його політ контролювали, підкреслив заступник міністра оборони.

«Ми розглядаємо ці дрони як ударні. Дрони такого типу мають встановлені камери, які дозволяють керувати ними на основі топографічного аналізу, але це ударні дрони, вони мають такі можливості», — пояснив Залевський.

«Усе, що влітає у польський повітряний простір, ми розглядаємо як загрозу», — підкреслив він в ефірі радіостанції RMF 24.