У Міссурі прогнозують відхилення Proposition A щодо виборчих округів — The Hill

У штаті Міссурі Decision Desk HQ прогнозує відхилення виборцями Proposition A — ініціативи, яка відкривала б шлях до ухвалення нових меж округів для виборів до Палати представників США до наступного перепису населення США. За даними The Hill, на ранньому етапі підрахунку, коли було опрацьовано 15% голосів, понад 60% виборців виступили проти пропозиції.

Що передбачала Proposition A

Ініціатива дозволила б законодавцям штату затвердити нову схему виборчих округів. За даними видання, вона могла послабити округ демократа Емануеля Клівера, сформований навколо Канзас-Сіті, та створити для Республіканської партії додаткову можливість здобути мандат у Палаті представників.

Наразі делегація Міссурі в Палаті представників налічує шість республіканців і двох демократів. За оцінкою The Hill, нова схема після 2028 року могла створити сім округів, сприятливих для республіканців, і один демократичний округ у районі Сент-Луїса, який представляє Веслі Белл.

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Чинні межі округів залишаться

Очікуване відхилення Proposition A означає, що штат продовжить використовувати межі округів, які діяли в попередніх виборчих циклах. Суперечка навколо нового поділу округів супроводжувалася судовими позовами: коаліція домагалася винесення питання на референдум, що зупинило негайне запровадження нової карти.

У вересні верховний суд штату постановив, що схема, вигідніша для республіканців, не може набути чинності до голосування виборців у листопаді. Судові спори також неодноразово розглядалися Верховним судом США, однак це не допомогло республіканцям запровадити нові межі до волевиявлення.

Міссурі стала одним із центрів ширшого протистояння між штатами, контрольованими республіканцями та демократами, щодо перегляду виборчих округів. Президент Трамп і республіканці на національному рівні заохочували перегляд меж у штатах, зокрема Техасі та Міссурі, тоді як демократи змогли ухвалити нову схему перед виборами 2026 року лише в Каліфорнії.

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