У Міссурі відхилили обмеження абортів і нові виборчі округи — France 24

Виборці у США під час проміжних виборів ухвалили рішення щодо 145 ініціатив у понад трьох десятках штатів. У Міссурі вони відхилили запропоновану поправку до конституції штату, яка передбачала нові обмеження на аборти, а також не підтримали нову схему виборчих округів до Палати представників США.

Як повідомляє France 24, відхилена в Міссурі поправка дозволяла б переривання вагітності лише у разі медичної невідкладності або аномалій розвитку плода, а також у випадках зґвалтування чи інцесту — до 12-го тижня вагітності. Вона також передбачала заборону певних медичних процедур для неповнолітніх трансгендерних людей. Два роки тому виборці штату скасували чинну заборону абортів, схваливши поправку на захист репродуктивних прав.

Захист репродуктивних прав

У Вірджинії виборці схвалили конституційну поправку, яка закріплює фундаментальне право на репродуктивну свободу. Вона гарантує можливість аборту протягом перших двох триместрів вагітності, а також передбачає право на контрацепцію та допомогу з фертильністю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Неваді підтримали поправку про фундаментальне право на аборт до життєздатності плода, яку зазвичай визначають після 21-го тижня вагітності. Ініціатива вже отримала первинне схвалення виборців у 2024 році, але для внесення до конституції штату потребувала повторного голосування. Водночас в Айдахо не підтримали ініціативу, що мала закріпити право на аборт у законодавстві штату.

Округи та вимоги до виборців

У Міссурі республіканські законодавці торік затвердили нові межі виборчих округів до Палати представників США, розраховані на здобуття Республіканською партією додаткового мандата в районі Канзас-Сіті. Противники реформи зібрали підписи для винесення карти округів на референдум. Нову схему застосували на серпневих праймеріз, але суди постановили, що надалі її можна використовувати лише за умови схвалення виборцями. На голосуванні ініціативу відхилили.

У Меріленді виборці схвалили конституційну поправку, яка може відкрити шлях до зміни меж виборчих округів перед виборами 2028 року. У Каліфорнії та Колорадо не підтримали ініціативи щодо нових вимог до ідентифікації виборців. Натомість аналогічні поправки схвалили в Огайо, Північній Кароліні та Неваді.

Читай нас у