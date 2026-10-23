У містах Європи оцінили понад 50 тисяч смертей, пов’язаних зі спекою — The Independent

Улітку 2026 року в 854 міських центрах Європи могло статися понад 50 тисяч надлишкових смертей, пов’язаних зі спекою. Таку оцінку на основі статистичного моделювання зробили науковці Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, повідомляє The Independent.

Оцінка смертності

Дослідники поєднали температурні дані з історичними показниками смертності. Аналіз охопив міські центри в ЄС, Великій Британії, Норвегії та Швейцарії, де проживає приблизно 40% населення цих територій.

За розрахунками авторів, зміна клімату, що посилила екстремальну спеку, була пов’язана з 65% смертей від спеки за літо — понад 32 тисячами випадків. Дослідники порівнювали зафіксовані температури з моделями світу без потепління, спричиненого викидами парникових газів. На початку століття на глобальне потепління припадало приблизно 40% смертей, пов’язаних зі спекою.

Найвищі показники в Італії

Найбільшу кількість смертей — понад 13 тисяч — оцінили для Італії. У міських районах Великої Британії, за даними дослідження, могло статися близько 4,5 тисячі надлишкових смертей; приблизно 2,5 тисячі з них автори пов’язали з посиленням хвиль спеки через глобальне потепління.

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Особливо важким був період від 17 червня до 1 липня, коли температура на континенті перевищувала середні значення більш як на 5°C. За оцінкою дослідників, на цей період припала третина всіх літніх смертей від спеки. У Західній Європі сезонна температура була на 2,9°C вищою за середній показник 1991–2020 років, а в окремі пікові дні відхилення сягало 12°C.

Хоча від спеки передусім потерпають літні люди, у досліджених міських районах через екстремальну температуру, за оцінкою авторів, померли близько 6 тисяч людей віком до 65 років. Науковці закликали міста адаптуватися до спеки, зокрема розвивати зелені зони, зменшувати забруднення повітря та посилювати медичну підтримку.

Автори наголосили, що результати ґрунтуються на статистичному моделюванні. Водночас їхні попередні оцінки смертності під час хвиль спеки в травні та червні в Англії й Уельсі були близькими до подальших даних Агентства з охорони здоров’я Великої Британії.

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