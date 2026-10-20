У місті Газа в Палестині внаслідок ізраїльського удару загинуло подружжя — Anadolu Agency

У місті Газа в Палестині внаслідок ізраїльського удару по житловій квартирі поблизу медичного комплексу «Аш-Шифа» загинули палестинець Акрам Яссін та його дружина Діна Яссін. Ще кілька людей зазнали поранень, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на медичні джерела.

Обстріли в центральній частині анклаву

Окремо ізраїльська артилерія обстріляла райони на схід від табору біженців Бурейдж у центральній частині Сектора Гази. Відомостей про загиблих або поранених унаслідок цього обстрілу на момент публікації не надходило.

За даними агентства, у понеділок у різних районах Сектора Гази внаслідок окремих ізраїльських атак загинув один палестинець, ще троє були поранені. Ізраїльський безпілотник ударив по групі цивільних у районі Шейх-Радван на заході міста Газа: загинув чоловік, двоє людей дістали поранення.

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Дані про жертви

Ще одна людина була поранена після того, як ізраїльські сили відкрили вогонь у напрямку наметів для переміщених осіб на південний захід від Хан-Юніса. Атаки відбуваються на тлі угоди про припинення вогню, яка, за даними Anadolu Agency, діє з жовтня 2025 року.

Агентство, посилаючись на Міністерство охорони здоров’я Гази, повідомило, що ізраїльські порушення режиму припинення вогню призвели до загибелі 1522 палестинців і поранення ще 5421 людини. За даними Anadolu Agency, від жовтня 2023 року в Секторі Гази загинули понад 74 тисячі палестинців, а понад 175 тисяч були поранені; також було пошкоджено приблизно 90% цивільної інфраструктури.

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