У Молдові дрон упав за 100 метрів від житлового будинку

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У селі Кіштельниця Теленештського району Молдови виявили безпілотник неподалік житлового будинку.

Про знахідку поліцію повідомив місцевий житель.

Постраждалих немає. Територію оточили, на місце прибули сапери, які мають оглянути дрон і встановити обставини падіння.

Джерело: Newsmaker.

Порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками може бути навмисною дією Росії.

Влада Молдови розпочала створення спеціальних захисних зон та укриттів на пунктах пропуску через державний кордон із Україною для захисту працівників і громадян від атак безпілотників. Міністерка внутрішніх справ Данієла Місаїл-Нікітін зазначила, що у разі небезпеки цивільні та прикордонники матимуть змогу оперативно евакуюватися у безпечні місця.

У Молдові 16 жовтня безпілотник упав і вибухнув у полі поблизу села Нові Кодряни Дондюшанського району. Інцидент стався 16 жовтня о 16:22. За попередніми даними, постраждалих немає.

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