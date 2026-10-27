У Молдові попередили про нові кібератаки після витоку даних

У Молдові після кібератаки на державні цифрові сервіси могли викрасти персональні дані близько 750 тисяч людей. Прем’єр-міністр Василе Тофан заявив, що подібних атак може ставати дедалі більше, тому країні потрібно посилювати кіберзахист і більше вкладати в безпеку державних систем. Частина онлайн-сервісів досі залишається недоступною — їх відновлять лише після перевірки.

Кібератаку на державні цифрові сервіси Молдови виявили в ніч проти 22 жовтня. За даними Агентства електронного управління країни, зловмисники намагалися отримати доступ до персональних даних громадян. Під час атаки системи зафіксували близько 11 мільйонів запитів до державних сервісів. Фахівці помітили незвичну активність і вирішили тимчасово відключити сервіси, які могли бути під загрозою. Атака тривала до 23 жовтня — тоді її вдалося зупинити. До розслідування залучили правоохоронців і Національний центр із захисту персональних даних.

За попередніми даними, зловмисники могли отримати інформацію приблизно про 750 тисяч людей. Водночас влада продовжує перевірку, щоб встановити всі обставини інциденту.

Що відомо про викрадені дані

Йдеться про персональну інформацію, яка зберігається в державних системах. За повідомленнями молдовських медіа, серед потенційно скомпрометованих відомостей можуть бути імена, дати народження, дані про родину, соціальні виплати, водійські посвідчення, транспортні засоби, компанії та банківські рахунки у форматі IBAN.

Влада також попередила про можливі спроби шахрайства. Зловмисники можуть телефонувати громадянам або писати їм від імені державних установ, банків чи інших організацій. Щоб викликати довіру, вони можуть називати ім’я людини або її персональний ідентифікаційний номер.

Тому громадян закликають не передавати стороннім паролі, коди підтвердження та іншу конфіденційну інформацію. Також не варто переходити за підозрілими посиланнями чи підтверджувати фінансові операції на прохання невідомих осіб. Якщо співрозмовник знає ваші персональні дані, це ще не означає, що він справді представляє державну установу чи банк.

Чому частина державних сервісів досі не працює

Після атаки молдовські фахівці почали перевіряти державні цифрові платформи та усувати виявлені вразливості. Загалом перевірили близько 82 сервісів. Частину проблем уже вдалося виправити, однак деякі платформи залишаються тимчасово недоступними. Прем’єр-міністр Василе Тофан пояснив, що влада не поспішатиме відновлювати роботу всіх систем. Спочатку фахівці мають переконатися, що сервіси достатньо захищені й ними можна безпечно користуватися.

За словами очільника уряду, захист персональних даних громадян залишається одним із головних завдань влади. Він наголосив, що для цього необхідно посилювати цифрову безпеку та вкладати кошти в захист державної інфраструктури.

Тофан попередив, що кібератак може ставати більше

Після інциденту прем’єр заявив, що країна має бути готовою до нових атак. На його думку, кіберзагрози не зникнуть, а з розвитком технологій можуть стати ще серйознішими. «Ми живемо в епоху, коли таких інцидентів стає і буде ставати дедалі більше. Це реальність, яку ми не можемо ігнорувати», — зазначив Тофан. Окремо він звернув увагу на розвиток штучного інтелекту. За словами прем’єра, сучасні алгоритми можуть знаходити в програмному забезпеченні вразливості, які складно помітити людині. Ці можливості можуть використовувати як для посилення кіберзахисту, так і для пошуку слабких місць у цифрових системах.

Тофан додав, що кібербезпека залишається важливим питанням не лише для Молдови, а й для країн Європейського Союзу. Тому владі потрібно постійно вдосконалювати захист державних систем і готуватися до нових загроз. «Ми й надалі приділятимемо особливу увагу захисту даних громадян та запобіганню подібним інцидентам у майбутньому. Для цього необхідно інвестувати в нашу безпеку, зокрема в кібербезпеку», — наголосив прем’єр.

Розслідування кібератаки триває. Влада Молдови продовжує перевіряти державні системи, а частину цифрових сервісів відновлюватимуть лише після завершення необхідних заходів безпеки. Про це повідомляли Агентство електронного управління Молдови та місцеві медіа.

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