У Молдові хочуть засуджувати до 10 років за хакерські атаки на інфраструктуру

0:00 / 0:00

Урядові структури Молдови підготували комплексні зміни до Кримінального кодексу країни, спрямовані на суттєве посилення санкцій за злочини у сфері високих технологій. Згідно з документом, максимальне покарання за кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури, злочини у складі організованих груп або такі, що завдали особливо великих збитків, становитиме від 5 до 10 років позбавлення волі.

Законопроєкт розширює перелік правопорушень і передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоновану зміну, видалення, блокування комп'ютерних даних, а також за незаконний обіг інформації з обмеженим доступом.

За ці дії для фізичних осіб передбачено штрафи від 850 до 1 350 умовних одиниць ($2,41–3,83 тис. / 42,5–67,5 тис. леїв) або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. За використання спеціальних програм чи кодів для ураження двох і більше систем юридичним особам загрожуватимуть штрафи від 4 до 7 тисяч умовних одиниць ($11,36–19,88 тис.) або повна ліквідація. За атаки безпосередньо на критичну інфраструктуру юридичні особи підлягатимуть ліквідації зі штрафом від 10 до 30 тисяч умовних одиниць ($28,4–85,2 тис.).

Також криміналізується виготовлення, купівля та розповсюдження засобів несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем. З метою швидкого реагування та міжнародної взаємодії законопроєкт передбачає створення цілодобових контактних пунктів при МВС та Генеральній прокуратурі Молдови. Офіційний розгляд документа урядом Молдови заплановано на 12 листопада.

Джерело: Видання Logos-Press.

Президентка Молдови Мая Санду скликала 29 жовтня засідання Ради безпеки країни через масштабну кібератаку на державні цифрові сервіси. За попередніми даними, персональні дані близько 750 тисяч громадян могли потрапити до рук зловмисників.

Читай нас у