У Молдові затримали російського шпигуна

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За даними слідства, чоловік збирав інформацію про діяльність державних органів Молдови за вказівками представників російських спецслужб.

Зокрема, його цікавили установи, відповідальні за національну безпеку, а також їхня обізнаність щодо російських операцій у країні.

Зв’язок із російськими спецслужбами підозрюваний підтримував, зокрема, через посередників із придністровських структур безпеки.

Йому висунули обвинувачення в незаконному зборі інформації. Суд задовольнив клопотання прокуратури про взяття чоловіка під попередній арешт. Розслідування триває.

Джерело: PCCOCS

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