У Молдові знову затримали українських прикордонників

0:00 / 0:00

У Молдові біля села Василке Сорокського району затримали двох співробітників Державної прикордонної служби України, які перетнули кордон на річці Дністер під час операції з затримання громадянина України. Це вже другий подібний випадок за останні сім днів.

Втікач, якого переслідували українські силовики, попросив притулок у Молдові.

Затриманих співробітників ДПСУ доставили до штаб-квартири Сорокського сектору прикордонної поліції для оформлення інциденту, а за фактом незаконного перетину державного кордону порушили кримінальну справу.

Джерело: NewsMaker.

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які, за даними молдовської сторони, перетнули державний кордон на моторному човні. Це сталося 15 жовтня поблизу села Голошниця, коли службовці намагалися затримати громадянина України. Місцева прокуратура вирішила порушити кримінальну справу через можливе незаконне перетинання кордону.

Молдовська сторона повернула Україні двох українських прикордонників, затриманих 15 жовтня під час переслідування ухилянта на річці Дністер.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив лист-реагування до Адміністрації Державної прикордонної служби України з вимогою провести службову перевірку інциденту на кордоні з Молдовою. Приводом стали публікації у ЗМІ про ушпиталення 49-річного киянина, який заявив про побиття та спробу його втопити з боку прикордонників під час спроби переплисти річку Дністер поблизу села Голошниця.

Читай нас у