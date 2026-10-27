У Монако знайшли мертвим 29-річного Антуана де Массі — Der Spiegel

У Монако на площі в неділю знайшли мертвим 29-річного Антуана де Массі — члена князівської родини. Його родина перед цим повідомила про зникнення чоловіка. Про це повідомляє Der Spiegel.

Чоловіка поруч із де Массі затримали

Поліція затримала чоловіка, якого видно на відеозаписах поруч із де Массі незадовго до його смерті. Наразі цей чоловік не має статусу підозрюваного, повідомив агентству AFP прокурор Стефан Тібо. За його словами, також можливо, що смерть настала без стороннього втручання. Обставини смерті де Массі встановлюють слідчі в Монако.

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Його бачили біля нічного клубу

За даними поінформованих джерел, у ніч проти неділі де Массі бачили таким, що хитався, коли він виходив із нічного клубу. Князь Альбер II та княгиня Шарлен висловили потрясіння його смертю. Антуан де Массі був онуком принцеси Антуанетти — старшої сестри князя Реньє III, батька Альбера II.

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