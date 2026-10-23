У Москві евакуюють пасажирів із Шереметьєва та обмежили польоти — RMF24

У Москві, Росія, розпочали евакуацію пасажирів із частини терміналів аеропорту Шереметьєво після запровадження повітряної тривоги. Також тимчасово обмежили авіаційні операції в чотирьох аеропортах московської агломерації, повідомляє RMF24.

Обмеження в терміналах

Пресслужба Шереметьєва, на яку посилається російська агенція РІА Новини, заявила, що пасажирів виводять із частини терміналів. Вхід до стерильної зони, де розміщені виходи на посадку та магазини безмитної торгівлі, обмежили. Для мандрівників у терміналах лунають оголошення.

Адміністрація аеропорту закликала пасажирів не користуватися ліфтами, не залишатися на борту літаків і не перебувати біля вікон та скляних конструкцій. Також у Шереметьєві запровадили заборону на фото- та відеозйомку.

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Польоти призупинили у чотирьох аеропортах

За даними РІА Новини, о 14:04 за московським часом припинили приймання та відправлення рейсів у Шереметьєві, Домодєдово, Внуково та Жуковському. Росавіація, орган Російської Федерації — держави-агресора, заявила, що ситуація в терміналах спокійна, а авіакомпанії коригують розклад відповідно до обмежень.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російська протиповітряна оборона протягом двох годин збила 17 безпілотників, які, за його словами, прямували до столиці.

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