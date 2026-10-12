У Москві науковицю Розенфельд засудили до 3,5 року колонії — Jerusalem Post

У Москві суд Російської Федерації — держави-агресора — засудив російсько-ізраїльську науковицю Софію Розенфельд до трьох з половиною років у колонії. Її визнали винною у фінансуванні організації, яку російська влада вважає екстремістською, повідомляє Jerusalem Post.

За даними обвинувального висновку, підставою для справи стали два перекази по 1 тисячі рублів до Фонду боротьби з корупцією, пов’язаного з опозиційним політиком Олексієм Навальним. Російська влада внесла цей фонд до переліку екстремістських організацій у 2021 році. Навальний помер у російській в’язниці у лютому 2024 року.

Позиція науковиці

Як пише видання з посиланням на судовий звіт незалежного російськомовного медіа Mediazona, Розенфельд заявила, що не мала наміру підтримувати екстремізм, а прагнула допомогти боротьбі з корупцією. Вона також стверджувала, що коли з її рахунку відбулися платежі, перебувала в науковій експедиції на півночі Арктики та не мала зв’язку із зовнішнім світом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Науковиця заявила, що скасувала регулярний платіж, щойно дізналася про заборону фонду. За інформацією Mediazona, вона стала третьою відомою жінкою, яку засудили до ув’язнення через невеликі пожертви цій організації.

Оскарження вироку

Після засідання Розенфельд одразу взяли під варту. Наразі її утримують у Москві до ухвалення рішення про переведення до колонії. Адвокати науковиці мають намір оскаржити вирок, однак розгляд апеляції очікується не раніше ніж за кілька тижнів.

Софії Розенфельд 50 років. Вона має науковий ступінь із біології та працює старшою дослідницею Інституту екології та еволюції Російської академії наук. Її дослідження присвячені арктичним водоплавним птахам. Розенфельд зберігала громадянство Ізраїлю, а після висунення обвинувачення зверталася по допомогу до ізраїльського посольства в Москві.

Читай нас у