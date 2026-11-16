У Москві призовникам пропонують контракти у військах безпілотних систем замість строкової служби

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У російській столиці почали пропонувати призовникам підписати контракт терміном на один рік для служби у військах безпілотних систем як альтернативу проходженню звичайної строкової служби.

За словами московського військкома Максима Локтєва, такий контракт зараховується як проходження призову, а новобранців намагаються зацікавити ще на збірних пунктах, даючи їм спробувати керувати дронами. Пріоритет під час набору на посади операторів, інженерів та техніків БпЛА надають кандидатам із досвідом у сфері IT, електроніки, радіотехніки та авіамоделізму.

Про створення військ безпілотних систем Міноборони РФ оголосило в листопаді 2025 року, зробивши головну ставку на молодь. До вербування залучили сотні навчальних закладів по всій Росії, включно з провідними університетами – за даними джерел Faridaily, їхньому керівництву спустили план залучити до служби щонайменше 2% студентів. В університетах молоді обіцяють грошові виплати, безкоштовне навчання, обмежений одним роком термін служби та запевняють, що вони перебуватимуть далеко від лінії фронту.

Проте на практиці обіцянки розходяться з реальністю: указ Володимира Путіна передбачає автоматичне продовження дії контрактів на період мобілізації, а правозахисники вказують на ризик переведення таких військових до штурмових підрозділів на війні проти України.

Зокрема, BBC раніше повідомляла про загибель трьох російських студентів через кілька місяців після підписання контракту на посади операторів БпЛА, причому одного з них – 18-річного Владислава Горбунова – спершу відправили саме у штурмову роту. Загалом російське військове відомство планує набрати до ВБС близько 80 тис. осіб до кінця 2026 року, хоча за перше півріччя вдалося залучити лише 8 тис.

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