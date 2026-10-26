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Охоронці головного офісу Роскомнагляду на Китайгородській вулиці в Москві нестимуть чергування з бойовими пістолетами. Посилення заходів безпеки відбулося на тлі двох спроб замаху на співробітників відомства у 2026 році.

Згідно з тендерною документацією на охорону головного управління Роскомнагляду, охоронцям видадуть 9-міліметрові пістолети Макарова. Двоє озброєних працівників чергуватимуть біля офісу цілодобово, а в будні до них долучатиметься ще один охоронець зі спеціальними засобами.

Раніше охорона відомства вже використовувала гумові кийки, наручники та металодетектори. Однак бойову вогнепальну зброю їй почали надавати лише в жовтні 2026 року.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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