У Москві заарештували лідера комуністів Комі після критики виборів

Басманний суд Москви заарештував Олега Михайлова — керівника відділення КПРФ у Республіці Комі та колишнього депутата Держдуми Росії. Його звинувачують у «виправданні тероризму» через допис, опублікований у 2024 році на підтримку соціолога Бориса Кагарлицького й опозиціонера Сергія Удальцова. Михайлов також критикував результати виборів до Держдуми та закликав провести мітинг за чесне голосування.

У Москві заарештували Олега Михайлова, який очолює відділення Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) у Республіці Комі. Раніше він був депутатом Державної думи. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі за звинуваченням у «виправданні тероризму». У партії заявили, що оскаржуватимуть рішення суду. Михайлова затримали в Москві 21 жовтня.

Підставою для кримінальної справи став допис, який політик опублікував у 2024 році. У ньому він висловив підтримку соціологу Борису Кагарлицькому та опозиціонеру Сергію Удальцову. Обох російська влада засудила за звинуваченнями у «виправданні тероризму». Михайлову інкримінують частину 2 статті 205.2 Кримінального кодексу РФ. Вона передбачає відповідальність за публічне виправдання тероризму або його пропаганду за обставин, визначених цією статтею.

Михайлов критикував результати виборів

Олег Михайлов неодноразово заявляв про порушення під час виборів до Держдуми Росії. За його словами, результати голосування спотворили на користь партії «Єдина Росія» і вони не відображають справжніх політичних уподобань громадян. Після оголошення результатів виборів політик закликав жителів Сиктивкара вийти на мітинг за чесне голосування. Акцію запланували на 25 вересня.

Захід мав відбутися в гайд-парку — спеціально відведеному місці для публічних заходів, де для таких акцій не потрібно отримувати окреме погодження влади. Однак поліція все одно склала адміністративний протокол на організатора мітингу В'ячеслава Кочева. Його звинуватили в порушенні правил проведення публічних заходів. За версією правоохоронців, фактична кількість учасників перевищила заявлену на десять осіб.

Кочеву інкримінували частину 1 статті 20.2 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення. Вона стосується порушення встановленого порядку організації або проведення публічних заходів.

Не пройшов на вибори глави Комі

Михайлов був депутатом Держдуми Росії з 2021 до 2026 року. На вересневих виборах він поступився представнику «Єдиної Росії». Політик також відомий своєю екологічною діяльністю. Він брав участь у протестах проти будівництва сміттєвого полігону біля станції Шиєс в Архангельській області. Цей проєкт викликав значний спротив місцевих жителів і екологічних активістів.

Михайлов має науковий ступінь кандидата біологічних наук. Він неодноразово намагався балотуватися на посаду глави Республіки Комі, однак до виборів його не допустили. Такі спроби були у 2020 та 2025 роках.

У КПРФ назвали арешт політичним тиском

На підтримку Михайлова виступила депутатка Держдуми від КПРФ Ніна Останіна. Вона опублікувала відеозвернення, у якому пообіцяла від імені парламентської фракції докласти всіх зусиль для захисту колишнього колеги. Останіна назвала Михайлова «незручним політиком». За її словами, він активно порушував екологічні питання, критикував владу Республіки Комі та конфліктував із колишнім главою регіону Володимиром Уйбою.

Причину затримання Михайлова депутатка вважає надуманою. На її думку, справа може бути спробою усунути політика, який відкрито критикував владу. Останіна заявила, що справжньою метою затримання може бути бажання «прибрати з політичного поля яскравого опозиціонера». У КПРФ повідомили, що планують оскаржити рішення про арешт Михайлова. Самому політику в разі обвинувального вироку загрожує до семи років ув'язнення. Про арешт повідомили в КПРФ.

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