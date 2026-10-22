У Москві заявили, що фотографія загиблого бійця з Еспаньйоли замироточила

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На XII Московському міжнародному форумі «Релігія і мир» заявили, що фотографія загиблого військового ультраправої бригади «Еспаньйола» нібито вкрилася дрібними краплями рідини.

За його словами, йдеться про фотографію бійця з позивним «Казак», яку розмістили в офісі підрозділу в Москві.

Костенко вирішив поділитися цією історією наприкінці свого виступу на відкритті форуму. Він заявив, що фотографія загиблого військового нібито вкрилася дрібними краплями, які назвав мироточінням.

«Я вчера получил фотографию, на которой изображен наш боец, его позывной — "Казак". Он из батальона "Эспаньола". Он погиб, уведя за собой дрон от своих товарищей, совершил героический поступок. Их много сейчас происходит на войне. Он погиб. Жена, ребенок остались. Но что важно — эта фотография помещена в офисе этого батальона в Москве. Так вот фотография — она замироточила, она покрылась мелкими каплями мира», — заявив Костенко.

За його словами, цей випадок є «свідченням присутності Божої у нашому світі прямо зараз тут».

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Водночас публічних підтверджень походження крапель на фотографії та обставин цього явища не наведено.

Раніше Борис Костенко працював генеральним директором російського телеканалу «Спас». Нині він є радником державного секретаря Союзної держави Росії та Білорусі Сергія Глазьєва.

«Еспаньйола» — сформована після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну бригада, до якої увійшли представники ультраправих футбольних фанатських угруповань.

За повідомленнями, бійці цього підрозділу брали участь у штурмі «Азовсталі» та Маріуполя, боях за Вугледар і обороні Кліщіївки, а також у бойових діях за Авдіївку та Часів Яр.

У грудні попереднього року прощання з командиром підрозділу Сергієм Орловим відбулося в храмі Христа Спасителя в Москві.

Військовий Вадим Казак, який служив у бригаді «Еспаньйола», загинув у вересні 2024 року під Часовим Яром.

Московський міжнародний форум «Релігія і мир» проводять із 2013 року. Його організатором є Союз за сприяння збереженню традиційних цінностей «Християнський світ» за підтримки управління президента Росії з внутрішньої політики, Міністерства науки і вищої освіти РФ та уряду Москви.

Про це під час відкриття заходу розповів колишній генеральний директор телеканалу «Спас» Борис Костенко.

Нагадаємо, раніше помер командир 88 окремої диверсійно-розвідувальної бригади рф «Еспаньйола» Станіслав Орлов, відомий участю в бойових діях проти України та заявами про «законні цілі» серед українських цивільних.

У анексованому Севастополі 4 грудня вбили Станіслава Орлова на позивний «Іспанець» — командира бригади «Еспаньйола», сформованої з ультраправих футбольних фанатів для участі у війні проти України.

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