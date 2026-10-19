У Мумбаї обстріляли авто актора Тайгера Шроффа — The National

У районі Джуху в Мумбаї, Індія, невідомі відкрили вогонь по автомобілю боллівудського актора Тайгера Шроффа, коли він повертався додому після гри у футбол. Сам актор не зазнав серйозних травм, однак поранень зазнали двоє людей, повідомляє The National.

Обставини нападу

Стрілянина сталася близько 19:00 18 жовтня неподалік парку Пушпа Нарсі в Джуху. За даними поліції, до автомобіля актора наблизилися троє чоловіків на мотоциклі. Двоє з них відкрили вогонь, після чого втекли.

Водій Шроффа дістав кульове поранення руки. Також постраждав водій іншого автомобіля, який перебував поруч. Обом надали лікування в лікарні. У деяких повідомленнях зазначали, що актор міг зазнати незначних саден. Відео, які поширюються в інтернеті, нібито фіксують стрілянину по автомобілю.

Заяви про причетність

Відповідальність за напад заявили двоє чоловіків, які назвалися Анілом Пандітом і Харманом Сандху та стверджували, що пов'язані з угрупованням Лоренса Бішної. Це кримінальне угруповання раніше пов'язували з погрозами представникам Боллівуду, зокрема акторові Салману Кхану.

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Після стрілянини в мережі поширили повідомлення з погрозами діячам кіноіндустрії, які співпрацюватимуть із Кханом. Водночас поліція не встановила причетних до нападу та не підтвердила заяви, зроблені від імені угруповання.

Розслідування

Поліція Мумбаї сформувала 15 слідчих груп, які вивчають записи камер спостереження та відстежують маршрут нападників. Поблизу залізничної станції Андхері слідчі, за повідомленнями, виявили мотоцикл, який могли використати для втечі. Одну людину затримали для допиту. Головний міністр штату Махараштра Девендра Фаднавіс доручив провести ретельне розслідування.

Тайгер Шрофф, справжнє ім'я якого Джай Хемант Шрофф, дебютував у кіно 2014 року у стрічці Heropanti. Він відомий ролями у франшизі Baaghi, фільмі War та стрічці Bade Miyan Chote Miyan.

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