У Нагої відкрили перші в Японії Азійські параігри — The Japan Times

У японському місті Нагоя офіційно відкрили Азійські параігри 2026 року — перші такі змагання, що проходять у Японії. Церемонія відкриття відбулася в неділю на стадіоні Paloma Mizuho. У турнірі запланована участь близько 3 тисяч спортсменів із 45 країн і регіонів.

Участь японської команди

До складу японської делегації увійшли приблизно 280 спортсменів. Імператор Японії Нарухіто оголосив Азійські параігри Айті—Нагоя відкритими. На церемонії також були присутні кронпринц Акісіно, який є почесним президентом Ігор, і кронпринцеса Кіко.

Фінальними факелоносцями стали японська парагірськолижниця Момока Мураока та інші учасники. Присягу спортсменів склали японський тенісист на візках Токіто Ода та інші спортсмени, повідомляє The Japan Times.

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18 видів спорту

Після завершення Азійських ігор 4 жовтня учасники параігор змагатимуться у 18 видах спорту в префектурі Айті та сусідній префектурі Сідзуока. Змагання триватимуть до суботи.

Японська збірна має на меті перевершити свій найкращий результат за кількістю медалей — 198 нагород, здобутих на Іграх 2018 року в Джакарті. Азійські параігри є наступниками Далекосхідних і Південнотихоокеанських ігор для людей з інвалідністю FESPIC. Перші змагання FESPIC відбулися в японській префектурі Оїта у 1975 році, а перші Азійські параігри пройшли 2010 року. Нинішній турнір є п'ятим в історії.

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