У Найробі, Кенія, почали ремонт водоскиду дамби Nairobi Dam, на якому є тріщини. За оцінкою посадовців, у разі паводків пошкоджена споруда може не витримати, а під загрозою затоплення опиняться понад 14 тисяч сімей у районах Nairobi West і South C, розташованих униз за течією.

Про початок робіт повідомив комісар Комісії річок Найробі Бенджамін Лангвен, пише Nation Kenya. За його словами, дамбу необхідно реконструювати, щоб вона знову могла виконувати проєктну функцію контролю за повенями.

Ремонт розпочали після попередження

Ще 6 жовтня ремонт водоскиду не починався. Тоді Лангвен заявив, що у разі паводків дамба з тріщинами може зруйнуватися. Через тиждень комісар повідомив, що ремонтні роботи вже тривають.

Kenya Met прогнозувала інтенсивніші опади в жовтні, листопаді та грудні. Водночас, за словами Лангвена, розчищення дамби від мулу триватиме щонайменше два місяці, тому роботи не завершать протягом поточного сезону дощів.

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Стан дамби та план реагування

Дамбу Nairobi Dam збудували 1953 року на річці Нгонг. Її площа становить 88 акрів. Вона живиться водами річки Мутуїні, яка переходить у Нгонг, а через водоскид вода повертається до Нгонг — однієї з головних річок басейну Найробі.

Під час огляду дамби журналісти видання зафіксували її занедбаний стан: у нижній частині була неочищена каналізація, на ділянках колишньої відкритої води родини вирощували сільськогосподарські культури, а водойму вкрив водяний гіацинт. Споруду будували для забезпечення міста чистою водою та стримування повеней униз за течією.

Керівник напряму управління надзвичайними ситуаціями та координації округу Найробі Брамвел Сімію повідомив, що план дій передбачає профілактику й пом’якшення наслідків, а також порятунок і відновлення. Профілактичні заходи включають інженерні роботи, вивезення сміття та очищення дренажних систем.

Влада також визначила райони з підвищеним ризиком повеней: територію біля Nairobi Dam і Кібери, Даґоретті, Каванґваре, пояс Мукуру—промислова зона, а також східний і північний річкові коридори від Матхаре до Руаї.

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