У Непалі після раптової повені зникли безвісти п’ятеро людей — The Japan Times

У центральному Непалі раптова повінь у неділю знесла близько 45 будинків у районі Горкха. Щонайменше п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє The Japan Times з посиланням на представників влади.

Річку перекрив зсув

Керівник національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Дхарам Радж Упреті заявив, що сухий зсув перекрив річку, а згодом вода прорвала утворений затор і спричинила повінь. На відео, що поширювалися в інтернеті, видно темний потік води з уламками, який мчить через пагорби району Горкха.

Повінь також пошкодила три гідроенергетичні об’єкти та чотири мости. За даними агентства, із постраждалих районів урятували щонайменше 82 людей, серед яких дев’ятеро іноземців.

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Евакуація мешканців

Для пошуково-рятувальних робіт і евакуації залучили чотири гелікоптери, оскільки рівень води в річці Будгі-Гандакі продовжував підвищуватися. Раніше влада закликала мешканців відійти від річки до безпечніших місць.

Місцева посадовиця муніципалітету Чумнубрі Лакшмі Гурунг розповіла, що її будинок знищено і що електрики немає. За її словами, нова повінь нагадувала попередню руйнівну стихію, однак жертв у населеному пункті не було.

Наприкінці вересня сильні дощі вже спричинили в Непалі повені та зсуви, внаслідок яких загинула щонайменше 21 людина. Міжнародний центр комплексного розвитку гірських регіонів у Катманду заявив, що нинішня подія демонструє різні небезпеки, здатні спричиняти руйнівні повені в гімалайських річкових системах.

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