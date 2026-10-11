У Непалі зупинили підрахунок на з’їзді Непальського конгресу — Kathmandu Post

У Катманду, Непал, призупинили підрахунок голосів на виборах віцепрезидентів і генеральних секретарів у межах 15-го генерального з’їзду Непальського конгресу. Кандидати вимагали спершу внести до комп’ютерної системи дані про всі вже підраховані бюлетені, а потім продовжити процедуру.

Як повідомляє Kathmandu Post, підрахунок розпочався близько 22:00 у суботу та повільно тривав до ранку неділі. На той час оприлюднили результати щодо 1330 голосів, тоді як дані про приблизно 700 інших уже підрахованих голосів не були опубліковані.

Внесення даних до системи

Виборчі посадовці почали вносити наявні показники до комп’ютерної системи. Кандидат у віцепрезиденти Дживан Паріяр заявив, що підрахунок погодилися відновити лише після завершення цього процесу. Спочатку голоси рахували на трьох дільницях, однак із ранку неділі працювала лише одна.

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Проміжні результати

За оприлюдненими даними щодо 1330 голосів, у боротьбі за дві відкриті посади віцепрезидента лідирували Чандра Кант Бхандарі з 679 голосами та Мадху Ачар’я з 393. У категорії інклюзивного представництва першим був Бінод Кумар Чаудгарі, який отримав 382 голоси.

Серед претендентів на дві відкриті посади генерального секретаря лідирував Прадіп Паудел із 788 голосами. На посаду генерального секретаря, зарезервовану для жінок, лідирувала Діла Санграула Пант із 583 голосами, випереджаючи Махалакшмі Упадг’яй Діну, яка отримала 557 голосів.

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