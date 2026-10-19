У Ніамеї утворилися черги за пальним на тлі дефіциту в Нігері — The Rio Times

У столиці Нігеру Ніамеї 18 жовтня 2026 року повідомили про довгі черги на автозаправних станціях через нестачу пального. Дефіцит посилився після того, як на ринку майже зникло дешевше пальне, яке нелегально надходило із сусідньої Нігерії, повідомляє The Rio Times.

Єдиний НПЗ не покриває попит

Нігер є експортером нафти та урану, однак для внутрішнього ринку країна залежить від єдиного діючого нафтопереробного заводу SORAZ у місті Зіндер, транскордонних маршрутів постачання та неформального імпорту. Видання зазначає, що потужностей SORAZ недостатньо для покриття національного попиту, а підприємство не може швидко змінити структуру виробництва відповідно до потреб у бензині.

Нафта з басейну Агадем транспортується на експорт нафтопроводом Нігер—Бенін, у роботі якого задіяна West African Oil Pipeline Corporation. Лише менша частина сировини спрямовується на переробку в Зіндері. Імпорт, зберігання та розподіл нафтопродуктів забезпечує національна компанія SONIDEP, якій для закупівель потрібні кошти, валюта та доступні транспортні коридори через сусідні країни.

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Заборона експорту і проблеми з розрахунками

12 жовтня влада Нігеру оголосила заборону на експорт бензину преміум-класу та дизельного пального. Це рішення може залишити більше продуктів усередині країни, проте не створює додаткових обсягів пального. Того ж дня створили технічний комітет, який має стежити за запасами, усувати проблеми з постачанням і збільшувати переробку на SORAZ.

За даними видання, перебої можуть бути пов’язані і з взаємними борговими зобов’язаннями між державою, SONIDEP, SORAZ, енергетичною компанією Nigelec та китайськими нафтовими структурами. SONIDEP постачає пальне для генераторів Nigelec, армії та державних установ. Точні суми цих зобов’язань не оприлюднювалися, а джерело зазначає, що ці дані не мають повного аудиторського підтвердження.

Президент Абдурахман Тіані відмовився від негайного підвищення роздрібних цін. Офіційна вартість літра бензину Super 91 залишається на рівні 499 франків КФА, дизельного пального — 618 франків КФА. Короткострокове полегшення ситуації можливе в разі екстреного імпорту та покращення розподілу, однак відновлення стабільних поставок залежить від роботи НПЗ, фінансування й логістики.

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