У Нідерландах стався масштабний спалах лихоманки Західного Нілу

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У Нідерландах зафіксували зростання кількості випадків зараження вірусом Західного Нілу до 72 осіб, з яких вісім діагностували за останній тиждень. Про це повідомив Національний інститут громадського здоров’я та довкілля Нідерландів (RIVM).

Найбільшу кількість інфікувань виявлено в провінції Південна Голландія — 41 випадок. Загалом від початку року від інфекції померли десятеро людей, нових летальних випадків за останній тиждень не зафіксовано. У RIVM зазначають, що через завершення сезону активності комарів пік поширення захворювання вже минув.

Джерело: Hart van Nederland.

У країнах Європейського Союзу від початку 2026 року зареєстрували 1715 випадків зараження вірусом Західного Нілу, 130 людей померли. Це рекордний рівень поширення інфекції, яка передається переважно через укуси комарів.

В Італії від початку року зареєстрували понад 650 випадків зараження вірусом Західного Нілу — це приблизно половина всіх випадків, зафіксованих у Європі. Італійські органи охорони здоров’я пов’язують поширення інфекції на нові території та подовження сезону передачі з підвищенням температури й тривалішими теплими періодами.

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