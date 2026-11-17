0:00 / 0:00

Нідерландська компанія Peja Group відмовилася від термінового судового позову проти почесного консула України Карела Бургера Дірвена. Раніше фірма звинувачувала його в поширенні нібито наклепницьких тверджень про її ділові зв’язки з Росією.

Компанія відмовилася від судового розгляду після того, як почесний консул оприлюднив інформацію про діяльність її дочірньої структури на російському ринку та закликав припинити там роботу.

У коментарі Укрінформу Дірвен наголосив, що «компанії, які ведуть бізнес із Росією або працюють на її території, фінансують військову машину Путіна. Це абсолютно неприйнятно. Ми встановимо всі такі компанії. Їм не вдасться сховатися, і ми притягнемо їх до відповідальності! Україну не обдурити — ні з Арнема, ні із зали суду в Амстердамі, ні з будь-якого іншого місця, де вони намагатимуться сховатися. Ми називатимемо їхні імена й домагатимемося відповідальності. Я вшановую захисників. Це найменше, що я можу зробити для хоробрих жінок і чоловіків, які борються».

Він також заявив, що компанія не наважилася на публічний судовий розгляд, а тепер пояснює відкликання позову тим, що справа нібито надто складна для спрощеного провадження. Водночас, за його словами, її юристи не виключають можливості нового, повномасштабного судового процесу проти нього.

«Не дайте себе ошукати: це відверта тактика залякування з їхнього боку», — заявив почесний консул.

За його словами, причиною позову стали його дописи в соцмережах.

«Чому в Арнемі виникла така паніка? У вересні я опублікував у своїх соціальних мережах заклик до нідерландських компаній — відмовитися від участі в сільськогосподарській виставці в Москві. Адже під час війни не може бути жодних справ», — каже почесний консул.

Він навів чотири факти, які, за його словами, свідчать про продовження діяльності компанії на російському ринку та її зв’язки з місцевими підприємствами.

Зокрема, Дірвен заявив, що російська дочірня компанія має сертифікат офіційного постачальника для російської державної компанії «Газпром нефть». Також, за його словами, керівництво в Арнемі контролює виробництво через спільне підприємство в Китаї, звідки електродвигуни постачають до Росії.

Він повідомив, що перед відкликанням позову компанії вимагали видалити його дописи, опублікувати спростування, яке мало залишатися на видному місці протягом шести місяців, а також сплачувати штраф у розмірі 10 тис. євро за кожен день невиконання вимог. Він назвав ці вимоги прикладом стратегічного судового позову, спрямованого на придушення публічної критики.

Почесний консул також звернувся до членів Другої палати парламенту Нідерландів із закликом забезпечити суворе дотримання санкційної політики та припинити постачання до Росії товарів, які можуть використовуватися її військово-промисловим комплексом, зокрема промислових електродвигунів.

За даними Дірвена, нідерландська компанія Omec Motors володіє 60% російської компанії Omec Motors RUS, яка працює у сфері виробництва електродвигунів.

Окремо він закликав керівництво компанії в Арнемі взяти на себе відповідальність, закрити офіс продажів у Росії та припинити постачання продукції через спільне підприємство в Китаї.

Дірвен зазначає, що, за словами російського директора Omec Motors RUS, компанія потрібна військово-промисловому комплексу для виробництва дронів. Він також повідомив, що в Туреччині відкрито міжнародну торговельну компанію, а наразі формується представництво для роботи з Іраном. Ці заяви викликали серйозне занепокоєння у Дірвена, який закликав Peja Group припинити будь-яку співпрацю з Росією та ведення бізнесу на її території.

Варто зазначити, що на підтримку почесного консула України в Нідерландах до Амстердама прибули численні українські ветерани, зокрема військові, які втратили кінцівки внаслідок бойових поранень.

«Я прийшов сьогодні до суду як український військовий, який пройшов війну і добре знає, якою ціною дається боротьба за свободу України. Мене обурює, що Peja Group продовжує вести бізнес у Росії та постачати комплектуючі для дронів, які використовуються для атак на українські міста й мирних жителів. Я переконаний, що європейський бізнес несе не лише економічну, а й моральну відповідальність за свої рішення. Неможливо декларувати європейські цінності, водночас заробляючи на співпраці з державою-агресором, зброя якої вбиває українців. Сьогодні я тут, щоб підтримати Україну, вимагати відповідальності від бізнесу та нагадати: нейтральної позиції, коли йдеться про війну та людські життя, не існує», — наголосив ветеран Олег Сморчков.

Джерело: Укрінформ

Нідерланди створили інститут для прискорення військових інновацій.

Суд у Нідерландах зобов’язав JLR знищити вилучені у BYD документи.

Нідерланди передали Бучі 116 тисяч тюльпанів.

Читай нас у