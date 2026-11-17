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У Нідерландах частину ув’язнених звільнятимуть раніше встановленого терміну через брак місць у виправних установах. Деякі засуджені зможуть вийти на волю на строк до чотирьох тижнів раніше.

«Через нестачу місць у в’язницях ув’язнених можуть відпускати додому на строк до чотирьох тижнів раніше. Державна секретарка Міністерства юстиції Нідерландів Клаудія ван Брюгген заявила, що змушена вдатися до такого кроку, хоча раніше вже допускала таку можливість», — йдеться у повідомленні.

За словами державної секретарки Міністерства юстиції Нідерландів Клаудії ван Брюгген, нововведення поширюватиметься на чоловіків, засуджених до позбавлення волі на строк до двох років.

Ван Брюгген пояснила, що влада змушена вдатися до такого рішення через зростання навантаження на пенітенціарну систему.

Проблема переповненості виправних установ у країні виникла не вперше. Ще наприкінці 2024 року попередниця Клаудії ван Брюгген на посаді державної секретарки Інгрід Кунраді заявила про критичну нестачу місць у в’язницях.

Тоді вона підготувала план, який передбачав можливість звільнення ув’язнених на два тижні раніше встановленого терміну.

Нинішнє рішення передбачає збільшення цього періоду: частину засуджених тепер можуть відпускати додому до чотирьох тижнів раніше.

Про це повідомляє нідерландське видання NU.nl.

Нагадаємо, нещодавно поліція затримала від 150 до 200 активістів, які проникли на будівельний майданчик центру обробки даних Microsoft в Амстердамі. Сотні людей вийшли на протест проти реалізації проєкту, а затриманим закидають незаконне проникнення на чужу територію.

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