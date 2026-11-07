У Нідерландах затримали до 200 протестувальників на будівництві датацентру Microsoft

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Поліція затримала від 150 до 200 активістів, які проникли на будівельний майданчик центру обробки даних Microsoft в Амстердамі. Сотні людей вийшли на протест проти реалізації проєкту, а затриманим закидають незаконне проникнення на чужу територію.

«Нідерландська поліція заявила, що заарештувала від 150 до 200 протестувальників за незаконне проникнення на чужу територію після того, як сотні людей зайшли на будівельний майданчик центру обробки даних Microsoft в Амстердамі, щоб висловити протест проти цього проєкту», — йдеться у повідомленні.

Поліція повідомила, що у деяких затриманих було виявлено предмети, ймовірно викрадені з будівельного майданчика, а інших підозрюють у пошкодженні майна. Усіх затриманих мали допитати.

За повідомленням нідерландських ЗМІ, на будівельному майданчику зібралися протестувальники з двох груп.

Кліматична та громадська група Fossielvrij NL хотіла провести демонстрацію за межами будівельного майданчика через величезну кількість електроенергії, що споживається центрами обробки даних.

Водночас активісти з групи Geef Tegengas намагалися зламати огорожі за допомогою інструментів, щоб потрапити на будівельний майданчик. Група вдається до блокувань інфраструктури, портів та будівельних майданчиків у рамках своєї кампанії проти викопного палива, капіталізму, військової експансії та великих технологічних проєктів.

Поліція повідомила, що спочатку наказала протестувальникам здати свої інструменти, перш ніж дозволити їм пройти до відведеної для демонстрації зони.

Незважаючи на це, протестувальники згодом силою прорвалися на будівельний майданчик.

Група Geef Tegengas охарактеризувала цю акцію як першу в Європі масову акцію протесту проти великих центрів обробки даних.

Про це пише DPA.

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