У Нідерландах знайшли мертвою 16-річну українку, яка зникла після походу до магазину

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У середу, 11 листопада, у нідерландському місті Воркум провінції Фрисландія знайшли тіло 16-річної громадянки України Аліни Алєксєєвої, яку раніше оголосили в розшук. Дівчину виявили без ознак життя у водоймі поблизу вулиці Долтевал (Doltewâl), неподалік від місця, де її бачили востаннє.

Для пошуків підлітки поліція залучала гелікоптер і підводний дрон, за допомогою яких обстежували територію провінції Фрисландія.

Неповнолітня українка зникла ввечері у понеділок, 9 листопада, коли вирушила до крамниці й не повернулася додому. Востаннє її бачили близько 21:00 на вулиці Долтевал у Воркумі, після чого поліція розповсюдила орієнтування з описом зовнішності та одягу зниклої.

Пошукова операція тривала два дні із залученням значних ресурсів: територію оглядали з повітря за допомогою поліцейського гелікоптера, а вранці 11 листопада до робіт підключили численні екстрені служби та спеціальний підводний дрон. У середу вдень тіло Аліни дістали з води.

Наразі нідерландські слідчі продовжують встановлювати точні причини та обставини загибелі неповнолітньої українки. Водночас у поліції офіційно заявили, що під час первинного огляду жодних ознак насильницької смерті чи кримінального злочину не виявлено.

Про це повідомляється із посиланням на Hart van Nederland.

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