У Нігерії на CNG переобладнали понад 120 тисяч авто — Premium Times Nigeria

У Нігерії понад 120 тисяч автомобілів переобладнали для роботи на стисненому природному газі (CNG) у межах президентської ініціативи з розвитку CNG та електротранспорту. Про це заявив міністр інформації та національної орієнтації Мохаммед Ідріс, повідомляє Premium Times Nigeria.

За словами міністра, у країні вже працюють понад 400 сертифікованих центрів переобладнання транспорту та більш як 90 газових заправних станцій. Ще 180 таких станцій перебувають на етапі створення. Ідріс також заявив, що ініціатива сприяє появі робочих місць і можливостей для бізнесу в громадах, де розміщують відповідну інфраструктуру.

Інвестиції в програму

Як стверджує Ідріс, програма залучила близько 2,5 млрд доларів приватних інвестицій. Ще приблизно 250 млрд найр уряд надав або зобов’язався надати на її реалізацію.

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Нігерійська влада почала просувати CNG як дешевшу альтернативу бензину після скасування президентом Болою Тінубу субсидій на бензин у травні 2023 року. Це рішення, за даними видання, спричинило зростання транспортних витрат і посилило економічний тиск на населення. Передусім газову альтернативу пропонували комерційним перевізникам.

Вартість і проблеми переходу

Водночас переобладнання автомобіля з бензинового двигуна на CNG залишається недоступним для частини водіїв через високу початкову вартість. Залежно від моделі автомобіля та двигуна така процедура може коштувати від 750 тисяч до 2,5 млн найр.

У вересні видання Nairametrics повідомляло про проблеми, з якими стикаються водії після переходу на газ: недостатню кількість заправної інфраструктури, черги та втрату робочого часу. Ідріс визнав, що багато домогосподарств і далі відчувають тиск через вартість життя, попри заявлене поліпшення макроекономічних показників.

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