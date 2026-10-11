У Нігерії наказали розширити космічну розвідку — Premium Times Nigeria

Начальник штабу оборони Нігерії Олуфемі Олуєде доручив Адміністрації оборонного космосу розширити космічну розвідувальну та наглядову підтримку військових операцій на північному заході й у північно-центральному регіоні країни. Про директиву, видану в п’ятницю в Абуджі під час 12-ї річниці відомства, повідомляє Premium Times Nigeria.

Підтримка операцій

За словами Олуєде, космічні засоби вже допомагають військам операції «Хадін Кай» — об’єднаної оперативної групи на північному сході Нігерії. Він наказав поширити цю підтримку на сили операції «Фансан Ямма» на північному заході та операції «Саванна Шилд» у північно-центральному регіоні.

Речниця відомства Фунмілайо Бамісайє заявила, що директива має підвищити ефективність операцій і поінформованість військових про обстановку. Олуєде відзначив внесок Адміністрації оборонного космосу у військові операції завдяки космічним засобам розвідки, спостереження та зв’язку.

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Технології та підготовка фахівців

Начальник штабу оборони також закликав відомство приділяти пріоритетну увагу власним дослідженням, технологічним інноваціям і розвитку кадрового потенціалу. Він закликав посилити співпрацю з навчальними закладами, промисловістю та профільними державними установами для розвитку стійких космічних спроможностей.

За словами Олуєде, нові системи мають розроблятися, проходити польові випробування та вдосконалюватися відповідно до оперативних потреб, залишаючись сумісними з наявними військовими структурами й обладнанням. Він також згадав військовий супутник DELSAT-1, запущений у 2022 році, інфраструктуру спеціальної розвідки та модульну станцію спостереження за Землею в штабі операції «Хадін Кай».

Керівник відомства Філіп Ілодібія зазначив, що сучасні воєнні дії дедалі більше залежать від своєчасної розвідки, обізнаності про обстановку, захищеного зв’язку та координації. Колишній начальник штабу оборони Габріель Олонісакін підтримав розвиток космічної розвідки, наголосивши на потребі у стабільних інвестиціях і стратегічному партнерстві.

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